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Первый замминистра культуры Аристархов уволился по собственному желанию
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Первый замминистра культуры Аристархов уволился по собственному желанию
РИА Новости
21 час назад
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РИА Новости
РИА НОВОСТИ
: ПЕРВЫЙ ЗАММИНИСТРА КУЛЬТУРЫ АРИСТАРХОВ УВОЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ — РАСПОРЯЖЕНИЕ МЕДВЕДЕВА
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