Показ мультипликационного фильма пройдет в Десеновском

В библиотеке №263 поселения Десеновское 7 июля пройдет показ мультипликационного фильма «Сказ о Петре и Февронии».

— Мы подготовили очень насыщенную программу для гостей нашего учреждения. Мероприятие посвящено Дню семьи, любви и верности. В рамках этого замечательного праздника для юных жителей поселения мы покажем мультфильм «Сказ о Петре и Февронии» 2017 года, — рассказала заведующая библиотекой №263 Ольга Самойлова . — Сотрудники учреждения посчитали, что именно данная картина поможет объяснить ребятам важность семейных ценностей.

Отметим, что время начала мероприятия уточняется. Вход свободный.