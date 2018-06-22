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Показ мультипликационного фильма пройдет в Десеновском
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Показ мультипликационного фильма пройдет в Десеновском 

Префектура ТиНАО города Москвы 22 июня 2018
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: mos.ru
В библиотеке №263 поселения Десеновское 7 июля пройдет показ мультипликационного фильма «Сказ о Петре и Февронии».
— Мы подготовили очень насыщенную программу для гостей нашего учреждения. Мероприятие посвящено Дню семьи, любви и верности. В рамках этого замечательного праздника для юных жителей поселения мы покажем мультфильм «Сказ о Петре и Февронии» 2017 года, — рассказала заведующая библиотекой №263 Ольга Самойлова. — Сотрудники учреждения посчитали, что именно данная картина поможет объяснить ребятам важность семейных ценностей.
Отметим, что время начала мероприятия уточняется. Вход свободный.
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