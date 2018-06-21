Ещё
Медведев: штрафы за ложное экспертное заключение по госзакупкам составят 150 тыс. руб.
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведев: штрафы за ложное экспертное заключение по госзакупкам составят 150 тыс. руб. 

ТАСС 23 часа назад
МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Административные штрафы за предоставление ложного экспертного заключения в сфере госзакупок могут составить 150 тыс. руб. для предприятий. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства, комментируя пакет законопроектов, определяющий меры уголовной и административной ответственности за указанное правонарушение.
"Представители экспертных организаций будут нести административную ответственность как должностные лица. Речь идет о тех случаях, когда их действия не содержат уголовно наказуемых деяний. Будут установлены штрафы, причем достаточно значимые, для компаний штраф измеряется 150 тыс. рублей, " — сказал глава кабмина.
В целом, говоря о пакете законопроектов, касающихся введения ответственности за заведомо ложную экспертную оценку, премьер-министр отметил, что законопроекты позволят повысить эффективность и прозрачность таких закупок. Он пояснил, что предполагается ввести единые требования для оформления результатов экспертизы госзакупок, «это упрощает контроль за предоставлением недостоверных и заведомо ложных заключений».
"Очевидно, что если экспертиза носит ложный характер, она может повлечь опасные последствия, такие как хищение в сфере госзакупок, риски причинения вреда жизни и здоровья людей и другие последствия. Для того, чтобы влиять на эту ситуацию, в Уголовный кодекс предлагается ввести новый состав преступления — за предоставление экспертам заведомо ложного заключения", — заявил глава кабмина.
ТАСС: последние новости
Первый зампред правления "Новатэка" назначен первым замглавы Минприроды Алексей Груздев назначен на должность замминистра промышленности и торговли РФ Медведев поручил Минспорту подготовить до 21 июля проект использования объектов ЧМ-2018
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Хирург» опозорился в Ульяновске168
Порошенко приговорили к пожизненному заключению363
Порошенко подло поcтупил после звонка Путину580
Басилашвили вступился за Кикабидзе95
Страшная правда на потерянных фронтовых снимках34
Видео
04:51
Медведев провел совещание по пенсионной реформе
Политика Личный счет
00:29
На предприятии в Белоруссии произошёл взрыв
Происшествия В мире
04:30
Доллару пророчат значительное повышение
Рынки
01:22
Силуанов порадовал пенсионеров
Личный счет Экономика
01:44
Как поживает «последний диктатор Европы»?
В мире СНГ
01:06
«Хирург» опозорился в Ульяновске
Общество Другое
08:41
Военкомат взял в плен призывника
Армия
00:49
Самолет «ЮТэйр» загорелся при взлете
Пожары Происшествия
00:12
Топалов оправдался за оскорбление девушки
Шоу-бизнес
00:29
В Москве горит многоэтажка
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение