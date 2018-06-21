Фермерам позволят строить дома на землях сельхозназначения

У фермеров появится возможность строить дома на землях сельхозназначения при опредёленных ограничениях как по предельным параметрам домов, так и по запрету продажи земли под этими зданиями, пообещал глава Правительства Дмитрий Медведев на заседании кабмина в четверг.

Соответствующий законопроект, наводящий порядок с определением правового режима земель различного назначения, одобрен Правительством, сообщил премьер-министр.

«Те люди, которые арендовали землю для подсобного хозяйства, смогут её выкупить без торгов при условии её правильного использования в течение трёх и более лет», — уточнил Медведев.

Он также добавил, что предлагаемый законопроект защищает интересы собственников. Если регламент использования земли был изменён без согласования с ними, то убытки должны гаситься за счет бюджетов соответствующего уровня.

Новая система использования земель, по словам Медведева, будет опираться на целый ряд нормативных актов, включающих в себя градостроительные документы, лесохозяйственные регламенты и положения об особо охраняемых природных территориях.