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Levi's запускают благотворительный проект для развития юношеского спорта
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Levi's запускают благотворительный проект для развития юношеского спорта 

The Blueprint 21 июня 2018
Фото: The Blueprint
К началу Чемпионату мира по футболу Levi’s запустили благотворительный проект, направленный на развитие юношеского спорта. Во всех магазинах бренда появится специальная серия поло и футболок, часть средств от продажи которых будет передана фонду «Город спорта» на строительство футбольного поля для воспитанников Школы-интерната №1 в Кирове. Благотворительный фонд «Город спорта» поддерживает сирот и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, предоставляя условия для занятий спортом. Акция Levi's будет действовать с 14 июня по 15 июля.
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