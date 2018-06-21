Levi's запускают благотворительный проект для развития юношеского спорта

К началу Чемпионату мира по футболу Levi’s запустили благотворительный проект, направленный на развитие юношеского спорта. Во всех магазинах бренда появится специальная серия поло и футболок, часть средств от продажи которых будет передана фонду «Город спорта» на строительство футбольного поля для воспитанников Школы-интерната №1 в Кирове. Благотворительный фонд «Город спорта» поддерживает сирот и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, предоставляя условия для занятий спортом. Акция Levi's будет действовать с 14 июня по 15 июля.