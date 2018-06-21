Александр Усс обсудил с Дмитрием Медведевым подготовку к Универсиаде 

Руководитель Правительства РФ и глава края обсудили несколько вопросов, касающихся социально-экономической ситуации в регионе.
В частности речь шла о перспективах увеличения инвестиционного потенциала Красноярского края, в том числе о выполнении поручений Президента страны по проекту «Енисейская Сибирь». В ближайшее время будет разработана дорожная карта по реализации этого масштабного инвестиционного мегапроекта, включающая меры государственной поддержки.
Кроме того, Дмитрий Медведев и Александр Усс рассмотрели вопросы, касающиеся подготовки к Всемирной зимней универсиаде, которая состоится в Красноярске в марте 2019 года.