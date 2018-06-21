Кай Метов: Я уже дед, но готов стать отцом еще двоих детей

Певец Кай Метов, исполнитель хита «Position №2», недавно стал дедушкой. Внучку ему подарила старшая дочь Кристина, которая живет в Германии. Новоиспеченный дед нарадоваться не может на внучку и даже уже успел обустроить детскую комнату в своем частном доме. Однако, возможно, это помещение пригодится не только внучке, но и будущему сыну или дочери певца.

Дочери Кая Метова Кристине сейчас 31 год. Его нынешняя возлюбленная — модель Анастасия, с которой он живет последние два года — ее ровесница.

— Кай, расскажите, как вы себя ощущаете в роли дедушки?

— С одной стороны, я вроде бы уже принял тот факт, что на свет появился этот маленький комочек. Но пока еще полностью не укладывается в сознании то, что когда-нибудь внучка подрастет и будет звать меня дедушкой.

— Как назвали малышку?

— У нее двойное имя — Кана-Мария. В имени Кана, первые две буквы взяты от моего имени, а вторые — от имени мамы мой дочери Натальи.

— Вы уже видели внучку?

— Видел только на фотографиях, потому что пока не удалось слетать в Германию . Но мы каждый день на связи, Кристина присылает мне миллион фотографий.

— Избранника дочери одобряете?

— Я специально ездил в Германию, чтобы с ним познакомиться. Муж Кристины — коренной немец, по-русски говорит слабо. А поскольку я не знаю немецкий, приходится с ним общаться по-английски. При таких обстоятельствах сложно, конечно, человека прочувствовать до конца. Но глаза у него добрые и дочь мою он очень любит.

— После того как стали дедушкой, наверное, не можете спокойно проходить мимо магазинов игрушек, все хочется скупить для внучки?

— Ой, детских вещей у меня уже полдома. И там у малышки есть своя спальня, я специально после ее рождения пристроил к дому целое крыло. Надеюсь, в скором времени дочь приедет с внучкой. Жду их очень. Кристина же хочет ребенка и моим родителям показать, которые живут со мной по соседству.

Кай Метов в официальном браке был лишь однажды — с мамой Кристины Натальей. От других отношений у него есть еще сын Рик и дочь Настя. Нынешняя избранница артиста Анастасия младше его больше чем на 20 лет.

— Кай, а с Анастасией вы не задумываетесь о детях?

— Я считаю себя достаточно молодым человеком в этом вопросе (Каю Метову сейчас 53 года. — Ред.). Так что у меня все еще впереди. Думаю, что пару детей я точно еще осилю.

— Вы давно вместе?

— Мы с Настей познакомились около пяти лет назад, а отношения у нас длятся уже два года. Она знакома с моими дочерьми, родителями. Разница в возрасте нас с Настей не смущает, но она смущает других людей, которые исподтишка могут капать на мозги ей и мне. Но если всех слушать, можно сойти с ума!

— Чем Настя занимается?

— Она — модель, актриса, имеет театральное образование. У нее периодически проходят какие-то съемки, она — лицо каких-то магазинов. Я с уважением отношусь к тому, что у нее есть разные пути творческого саморазвития. А еще Настя — человек дела, у нее отличное воспитание. Она рано встает и много успевает сделать за день. Молодец!

— То есть ваша возлюбленная, в отличие от многих современных девушек, способна сама себя обеспечить?

— Она старается быть независимой. Но при этом я вижу, что со мной она все же желает быть обыкновенной счастливой женщиной. И я ей даю такую возможность.

— Кай, скажите, в вашей жизни были поступки, за которые потом было стыдно?

— Я постоянно занимаюсь самоедством. Вот даже если прочитаю это наше интервью через пять-шесть лет, то наверняка подумаю: как же глупо я рассуждал. Когда слушаю свои старые песни, понимаю, что сейчас я бы сделал все немножечко по-другому. Но в целом я все же считаю, что жизнь у меня складывается неплохо!