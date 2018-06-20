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Неверов рассказал о предложениях «Единой России» на встрече с Медведевым
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Неверов рассказал о предложениях «Единой России» на встрече с Медведевым 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов рассказал, что в ходе встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым партия подняла вопросы об обеспечении трудоустройства молодежи и гарантии работы для старшего поколения, которому продлят срок выхода на пенсию. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
Неверов отметил, что в случае увольнения человеку 55 лет часто сложнее устроиться на работу и надо озаботиться защитой его прав.
"Мы сказали, что будем обсуждать такие идеи и, возможно, будем готовить такие законопроекты", — заявил Неверов.
Секретарь президиума генсовета «Единой России» Андрей Турчак, в свою очередь, заявил "Газете.Ru", что после региональной недели исполком партии соберет предложения от регионов по пенсионной реформе и будет решено, какие из них стоит обсудить.
Ранее сообщалось, что Медведев обсудил с депутатами сбор предложений по пенсионной реформе.
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