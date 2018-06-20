Неверов рассказал о предложениях «Единой России» на встрече с Медведевым

Неверов отметил, что в случае увольнения человеку 55 лет часто сложнее устроиться на работу и надо озаботиться защитой его прав.

"Мы сказали, что будем обсуждать такие идеи и, возможно, будем готовить такие законопроекты", — заявил Неверов.

Секретарь президиума генсовета «Единой России» Андрей Турчак , в свою очередь, заявил "Газете.Ru" , что после региональной недели исполком партии соберет предложения от регионов по пенсионной реформе и будет решено, какие из них стоит обсудить.

Ранее сообщалось, что Медведев обсудил с депутатами сбор предложений по пенсионной реформе.