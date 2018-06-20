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Читать на свежем воздухе: в библиотеке Горького откроется летний зал
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Читать на свежем воздухе: в библиотеке Горького откроется летний зал 

59.ru 4 часа назад
Фото: 59.ru
Читать любимые книги на свежем воздухе смогут как взрослые, так и дети — 25 июня в Перми заработает «Летний читальный зал». По традиции расположится он перед библиотекой имени Горького.
Знакомиться с книгами и периодикой можно будет, расположившись за столом, на скамейке или в так называемой «библиотеке на колесах» — КИБО. Это комплекс информационно-библиотечного обслуживания, расположенный в автомобиле. Там есть литература для всех категорий читателей, доступ в интернет и к различным электронным ресурсам.
— «Летний читальный зал» работает с 2007 года. Каждый год мы определяем главную тему всех выставок на летней площадке. В прошлый раз, например, рассказывали о многочисленных клубах по интересам, организуемых в библиотеке, — рассказывают в библиотеке. — В этом году мы решили поглубже познакомить жителей и гостей города с историей Перми: все выставки будут так или иначе затрагивать тему 295-летия города.
Специально для детей сотрудники библиотеки подготовили мелки и карандаши, чтобы рисовать можно было на асфальте и бумаге. С летней площадки понравившуюся книгу можно будет забрать домой — это акция «Книга в подарок».
Работать летний читальный зал будет в течении шести недель — до 2 августа — с понедельника по пятницу с 12:00 до 17:00. Стать читателем может каждый желающий, даже если нет читательского билета. Ранее 59.ru рассказывал, что с 23 июня в Перми откроется Летопарк.
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