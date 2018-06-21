Правительство одобрило завершение налогового маневра в нефтяной отрасли

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что правительство одобрило завершение налогового маневра в нефтяной отрасли. Об этом сообщает РИА «Новости».

"Вопросы, которые многократно обсуждались и отраслевым сообществом, и федеральными органами исполнительной власти, и вчера уже у президента России, завершились принятием, утверждением правительством проекта федерального закона, который устанавливает условия завершения налогового маневра", — сказал Козак.

Он также добавил, что правительство внесет в Госдуму законопроект о налоговом маневре в нефтяной отрасли в самое ближайшее время.