Песни и стихи о войне прозвучат в библиотеке на 2-й Вольской улице 

В пятницу, 22 июня, в библиотеке № 117 района Некрасовка прозвучат патриотические песни и стихи ко Дню памяти и скорби.
Сотрудники библиотеки также подготовили тематическую выставку литературы в память о начале Великой Отечественной войны.
Читатели библиотеки вместе с другими жителями района Некрасовка примут участие в митинге у мемориала Славы, в возложении цветов к памятнику Солдату и Вечному огню.
Мероприятие начнется в стенах библиотеки в 12.00. Напомним, что библиотека расположена по адресу 2-я Вольская улица, дом 20. (мю)