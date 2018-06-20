Песни и стихи о войне прозвучат в библиотеке на 2-й Вольской улице

В пятницу, 22 июня, в библиотеке № 117 района Некрасовка прозвучат патриотические песни и стихи ко Дню памяти и скорби.

Сотрудники библиотеки также подготовили тематическую выставку литературы в память о начале Великой Отечественной войны.

Читатели библиотеки вместе с другими жителями района Некрасовка примут участие в митинге у мемориала Славы, в возложении цветов к памятнику Солдату и Вечному огню.

Мероприятие начнется в стенах библиотеки в 12.00. Напомним, что библиотека расположена по адресу 2-я Вольская улица, дом 20. (мю)