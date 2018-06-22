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Правительство одобрило проект конвенции о правовом статусе Каспийского моря
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Правительство одобрило проект конвенции о правовом статусе Каспийского моря 

Rambler News Service 22 июня 2018
Фото: Вести Экономика
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об одобрении проекта конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Документ [опубликован] (http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201806220038?index=0&rangeSize=1) на официальном портале правовой информации.
«Одобрить представленный министерством иностранных дел Российской Федерации согласованный с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с Азербайджанской, Иранской, Казахстанской и Туркменистанской сторонами проект Конвенции о правовом статусе Каспийского моря», — говорится в тексте документа.
Медведев также постановил представить президенту России предложение о подписании данной конвенции.
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