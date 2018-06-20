Лучший библиотекарь расскажет, как превратить работу в место притяжения

Заведующий сектором краеведческой информации Централизованной городской библиотеки имени Виктора Муравленко Иван Гапчук принимает участие в «БиблиоТавриде».

Образовательная смена проходит в Крыму в рамках Международного профессионального форума «Книги. Культура. Образование. Инновации». Иван представит на форуме проект «Библиотека как лаборатория и мастерская. Вектор развития — информационные технологии», а также расскажет о том, как изменилась работа библиотек и как удалось её превратить в место притяжения жителей самых разных возрастов.

Напомним, в прошлом году на Ямале Иван Гапчук стал победителем окружного конкурса «Библиотекарь года».

В Центральной городской библиотеке имени Виктора Муравленко Иван Гапчук работает всего лишь год. В библиотеку попал случайно, пригласили заняться ребрендингом библиотек города, да так и остался.

«Я был не очень хорошего мнения о библиотеке. Думал, что это место, где находится куча пыльных книг и полок, но как я глубоко ошибался», — сказал он.

Сейчас Иван придумывает и внедряет новые проекты, такие как «Наукоград» и «Гид-пикник», учит детей трехмерному моделированию. По его мнению, интерьер библиотеки играет большую и важную роль в её развитии и продвижении.