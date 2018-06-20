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Лучший библиотекарь расскажет, как превратить работу в место притяжения
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Лучший библиотекарь расскажет, как превратить работу в место притяжения 

ИА Север-Пресс 10 часов назад
Фото: ИА Север-Пресс
Заведующий сектором краеведческой информации Централизованной городской библиотеки имени Виктора Муравленко Иван Гапчук принимает участие в «БиблиоТавриде».
Образовательная смена проходит в Крыму в рамках Международного профессионального форума «Книги. Культура. Образование. Инновации». Иван представит на форуме проект «Библиотека как лаборатория и мастерская. Вектор развития — информационные технологии», а также расскажет о том, как изменилась работа библиотек и как удалось её превратить в место притяжения жителей самых разных возрастов.
Напомним, в прошлом году на Ямале Иван Гапчук стал победителем окружного конкурса «Библиотекарь года».
В Центральной городской библиотеке имени Виктора Муравленко Иван Гапчук работает всего лишь год. В библиотеку попал случайно, пригласили заняться ребрендингом библиотек города, да так и остался.
«Я был не очень хорошего мнения о библиотеке. Думал, что это место, где находится куча пыльных книг и полок, но как я глубоко ошибался», — сказал он.
Сейчас Иван придумывает и внедряет новые проекты, такие как «Наукоград» и «Гид-пикник», учит детей трехмерному моделированию. По его мнению, интерьер библиотеки играет большую и важную роль в её развитии и продвижении.
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