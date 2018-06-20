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На депутатском приеме рассматривался вопрос по обеспечению жильём сироты
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На депутатском приеме рассматривался вопрос по обеспечению жильём сироты 

АиФ 10 часов назад
В региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева провела приём граждан заместитель председателя Саратовской городской Думы Ольга Попова, молодая мама пришла за поддержкой и помощью в получении жилья, сообщает сайт думы.
С детства девушка является сиротой и должна быть обеспечена жильем вне очереди. В связи с переездом из одного города в другой это ее право не было своевременно реализовано. По ее заявлению будет направлен депутатский запрос.
По вопросам культуры обратился ветеран труда, пенсионер. Он собирает исторические сведения и пишет книги о знаменитых и выдающихся саратовцах. Недавно он написал книгу о преподавателях саратовских высших учебных заведений, ушедших на фронт в годы Великой Отечественной войны и погибших за свободу и независимость нашей Родины. Он попросил оказать содействие в издании своего произведения. Необходимая помощь будет оказана, выполнение взято на контроль.
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