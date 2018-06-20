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В библиотеках региона проходит «Неделя жизни»
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В библиотеках региона проходит «Неделя жизни» 

АиФ Кузбасс 10 часов назад
Фото: АиФ Кузбасс
Библиотеки Кемеровской области принимают участие в акции «Неделя жизни».
По информации пресс-службы обладминистрации, в библиотеках региона с 18 по 24 июня пройдут более 460 просветительских, спортивных, досуговых и прочих мероприятий. Все желающие смогут поучаствовать в конкурсах, викторинах, литературных фестивалях и книжных пикниках. особое внимание будет уделяться чемпионату мира по футболу, который проходит в России.
К примеру, в Кемеровской областной библиотеке для детей и юношества пройдет литературно-спортивный праздник «Читай! Играй! Не унывай!». Событие будет приурочено к Международному дню борьбы с наркоманией и в нем примут участие около 150 детей и подростков.
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