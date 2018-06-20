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Мобильный Пенсионный фонд побывал в пяти населенных пунктах Адыгеи
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Мобильный Пенсионный фонд побывал в пяти населенных пунктах Адыгеи 

АиФ Адыгея 12 часов назад
Фото: АиФ Адыгея
Мобильная клиентская служба (МКС) Отделения ПФР по Республике Адыгея продолжает свою работу, запланированную на июнь. В период с 6 по 19 июня услуги мобильного офиса были предоставлены жителям Кошехабльского, Красногвардейского и Майкопского районов республики.
Согласно полученной от специалистов клиентских служб УПФР информации, в ходе выездных приемов в поселке Дружба, ауле Егерухай, селе Садовое, ауле Бжедгхабль и поселке Краснооктябрьский ими были приняты 40 местных жителей, которые существенно сэкономили свое время и решили большинство обозначенных проблем.
«В основном сельчан интересовали вопросы назначения, выплаты и перерасчета пенсий с учетом нестраховых периодов, софинансирования пенсий, порядка получения социальных пособий, компенсационных выплат и распоряжения средствами материнского (семейного) капитала», рассказали в пресс-службе ПФР по Адыгее.
В соответствии с утвержденным в Отделении ПФР графиком, работа мобильной клиентской службы ОПФР по РА, запланированная на текущий месяц, продолжится 21 июня в Тахтамукайском районе, где квалифицированную помощь и необходимые разъяснения сотрудников Пенсионного фонда смогут получить жители аула Натухай, поселка Отрадный и хутора Суповский.
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