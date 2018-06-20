Вторая амнистия капитала понравилась российскому бизнесу

Вторая амнистия капитала — предвыборный подарок Владимира Путина — понравилась бизнесу. В отличие от прошлого раза спрос на амнистию огромный и будет только расти. Бизнес очень активен, пишет газета

Во время предыдущей амнистии, которая завершилась два года назад, было подано всего 7200 деклараций, сообщал Минфин . Теперь может быть в разы больше, уверены консультанты.

"Второй этап амнистии капиталов должен быть успешным, потому что при его запуске были учтены все недостатки предыдущего", — рассчитывает представитель Минфина.

С одной стороны, бизнес напугало расширение санкций США , с другой — автоматический обмен налоговой информацией, который заработает с середины 2018 года. Более 70 стран согласились передавать российским налоговикам данные. Среди них и популярные офшоры — Британские Виргинские, Бермудские, Каймановы острова и европейские страны, в банках которых бизнес предпочитает хранить деньги.

Вторая амнистия оказалась гораздо выгоднее первой: как и в прошлый раз, ни возвращать капитал в Россию , ни платить налог с него не нужно — достаточно сообщить о деньгах и активах ФНС. Но теперь задекларировать можно не только открытые, но и закрытые до 1 марта банковские счета: по ним нельзя привлечь к ответственности ни за налоговые, ни за валютные нарушения.

С репатриированного в Россию капитала не придется платить налог на прибыль или НДФЛ. Так же как и при ликвидации до марта 2019 года контролируемых иностранных компаний (КИК), с 2017 года нужно платить налог с нераспределенной прибыли КИК. Без налоговых последствий можно ликвидировать КИК, а при продаже вычесть ее рыночную стоимость из доходов.

Бизнес интересует не столько амнистия, сколько возможность безналоговой ликвидации КИК, сообщила изданию партнер KPMG Анна Воронкова : в основном пользуется ею средний бизнес с личными активами на зарубежных компаниях и счетах. Стоимость таких активов примерно от 1 млн евро.

Клиенты нередко хотят задекларировать иностранные счета и личные инвестиционные компании, без амнистии многие бы боялись заявить о своих КИК, отметила партнер PwC Екатерина Лазорина

А вот вернуть деньги в Россию по амнистии властям пока не удается. Амнистия и безналоговая ликвидация КИК не обязывают возвращать капитал, и многие предпочитают оставлять его за рубежом.

Если деньги и переводят, то чтобы не попасть под штрафы из-за запрещенных валютных операций, рассказывают менеджеры двух крупных иностранных банков, но многие потом закрывают счета и возвращают средства за рубеж.