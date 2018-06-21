Премьер-министр РФ провел совещание по вопросам изменения пенсионного законодательства 

Москва, 21 июня /Синьхуа/ — Глава правительства РФ Дмитрий Медведев в среду провел совещание по законопроектной деятельности с руководством Госдумы, представителями администрации президента, руководством "Единой России" и ее парламентской фракции.
Как сообщается на сайте кабинета министров, обсуждались предложения, содержащиеся в проекте федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий».
На встрече поднимались вопросы занятости, трудоустройства молодежи и гарантий работы старшему поколению.
На прошлой неделе правительство предложило повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Реформа будет поэтапной и начнется с 2019 года. —0—