Премьер-министр РФ провел совещание по вопросам изменения пенсионного законодательства

Как сообщается на сайте кабинета министров, обсуждались предложения, содержащиеся в проекте федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий».

На встрече поднимались вопросы занятости, трудоустройства молодежи и гарантий работы старшему поколению.

На прошлой неделе правительство предложило повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Реформа будет поэтапной и начнется с 2019 года. —0—