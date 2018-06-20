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Благотворительная организация World Vision планирует вывести 3,5 тыс. семей в Монголии из бедности
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Благотворительная организация World Vision планирует вывести 3,5 тыс. семей в Монголии из бедности 

ИА Синьхуа 23 часа назад
Улан-Батор, 19 июня /Синьхуа/ — Международная благотворительная организация World Vision, осуществляющая свою деятельность в Монголии, объявила сегодня, что к концу 2019 года выведет из нищеты около 3,5 тыс. монгольских семей в рамках проекта «Бедность, решения и пути».
Проект реализуется с 2017 года. В настоящее время более 600 семей исключены из списка бедности, сказала координатор по технической поддержке и помощи благотворительной организации World vision в Монголии Т. Энхцэцэг.
Цель реализации проекта заключается в том, чтобы к концу следующего года вывести из нищеты 2,9 тыс. монгольских семей. Этот проект также направлен на ликвидацию голода и недоедания среди бедных семей и улучшение условий жизни и услуг в области социального обеспечения.
По данным опроса, проведенного Национальным статистическим комитетом Монголии в 2016 году, в стране с населением более 3 млн человек почти 30 проц живут в бедности. —0—
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