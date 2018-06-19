В библиотеке на Зарайской обсудили роман «Человек-амфибия»

Встреча из цикла «Юбилеи любимых книг», посвященная 90-летию со дня издания знаменитого романа Александра Беляева «Человек-амфибия», прошла в библиотеке № 106, которая находится на улице Зарайской в Рязанском районе.

Об этом сообщила главный библиотекарь учреждения Марина Бесфамильная.

— Гости ознакомились с историей создания произведения и увидели фрагменты замечательного одноименного фильма, — сказала Марина Бесфамильная.

Добавим, что библиотека № 106 находится по адресу улица Зарайская, дом 56а. (мю)