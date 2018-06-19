Ещё
В библиотеке на Зарайской обсудили роман «Человек-амфибия»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В библиотеке на Зарайской обсудили роман «Человек-амфибия» 

Управа Рязанского района 19 июня 2018
Фото: Управа Рязанского района
Встреча из цикла «Юбилеи любимых книг», посвященная 90-летию со дня издания знаменитого романа Александра Беляева «Человек-амфибия», прошла в библиотеке № 106, которая находится на улице Зарайской в Рязанском районе.
Об этом сообщила главный библиотекарь учреждения Марина Бесфамильная.
— Гости ознакомились с историей создания произведения и увидели фрагменты замечательного одноименного фильма, — сказала Марина Бесфамильная.
Добавим, что библиотека № 106 находится по адресу улица Зарайская, дом 56а. (мю)
Управа Рязанского района: последние новости
День семьи, любви и верности вблизи Рязанского района отметят квестом В Рязанском детям расскажут об истории создания поезда В библиотеке на Зарайской вспомнили экранизированные книги
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кикабидзе предрек крах России771
Трагически погиб российский ведущий94
Матвиенко жестко выступила по пенсионной реформе1902
Склонившие китаянку к оргии аргентинцы оказались армянами169
Захарова ответила США по Донбассу75
Видео
04:51
Медведев провел совещание по пенсионной реформе
Политика
03:31
Аманти и Казаченко сделали заявление
Шоу-бизнес
04:27
Кудрин поразил масштабом выявленных нарушений
Экономика
01:32
Киев задумал нацелить американские Patriot на РФ
Украина Армия
11:50
Жена Киселева объяснила выгоду пенсионной реформы
Личный счет
03:11
Россиянам раскрыли дальнейшую судьбу цен на топливо
Личный счет
04:06
Матвиенко жестко выступила по пенсионной реформе
Экономика
00:45
С карты Украины исчезнут две области
Украина В мире
03:11
Крым ждет новая важная стройка
Общество
00:19
«М. Видео» откажется от бренда Media Markt
Компании Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение