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На реконструкцию Пестовского парка выделили 120 миллионов рублей
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На реконструкцию Пестовского парка выделили 120 миллионов рублей 

Вечерняя Москва 19 июня 2018
Фото: Вечерняя Москва
Эта сумма пойдет на проведение первого этапа благоустройства.
На реконструкцию Пестовского парка в подмосковной Балашихе выделили 120 миллионов рублей. Об этом сообщила руководитель дирекции парков городского округа Александра Медведева.
Она рассказала, что на прошлой неделе был завершен проект благоустройства парковой зоны.
Работы по благоустройству могут начаться уже со следующей недели.
Александра Медведева также рассказала, что в этом году в рамках акции «Наш лес. Посади свое дерево» на территории парка высадили около 400 саженцев, от каштанов до голубых елей. Все они в итоге прижились в местных условиях, передает «Радио 1».
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