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Более 20 тыс. многодетных семей получат земельные участки в Башкирии к 2019 году
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Более 20 тыс. многодетных семей получат земельные участки в Башкирии к 2019 году 

ТАСС 19 июня 2018
УФА, 19 июня. /ТАСС/. Власти Башкирии рассчитывают обеспечить земельными участками более 20 тыс. многодетных семей к следующему году, сообщил во вторник в ходе совещания глава республики Рустэм Хамитов.
Ранее в ходе «Прямой линии» с Владимиром Путиным мать троих детей Наталья Журова из Томска рассказала президенту, что стоит в очереди на получение земельного участка с 2010 года. Путин, в частности, ответил, что выделяемая земля должна быть пригодна для строительства и обеспечена необходимой инфраструктурой.
"Перед нами стоит задача — решить к следующему году вопрос с земельными участками для многодетных семей. Всего в республике 51 тыс. 480 многодетных семей, и почти 30 тыс. из них участки уже получили", — сказал Хамитов.
Он уточнил, что земельные участки в республике получают не только многодетные семьи, но и семьи, имеющие ребенка-инвалида, граждане, состоящие на учете как нуждающиеся в улучшении жилищных условий, работники бюджетной сферы. Всего с 2012 года предоставлено почти 52 тыс. участков.
По словам Хамитова, самая напряженная ситуация с предоставлением земельных участков складывается в Уфе, Нефтекамске и Чишминском районе, где показатель предоставления земли многодетным семьям не достигает 20%.
"Причин несколько, в том числе недостаточность финансирования для создания на земельных участках инженерной, социальной инфраструктуры. Кроме того, мы продолжаем видеть разногласия между городскими округами и муниципалитетами. Проблему надо решать комплексно, на системной основе. Есть практика предоставления трансфертов из бюджета республики бюджетам муниципальных образований при софинансировании на местах", — отметил он.
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