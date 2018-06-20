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День семьи, любви и верности вблизи Рязанского района отметят квестом
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День семьи, любви и верности вблизи Рязанского района отметят квестом 

Управа Рязанского района 5 часов назад
Фото: Управа Рязанского района
Праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности, состоится в библиотеке № 113, которая находится вблизи Рязанского района, 8 июля.
Как рассказал руководитель сектора по связям с общественностью Централизованной библиотечной системы ЮВАО Алексей Тепляков, вход на мероприятие свободный.
— В этот день в библиотеке состоится семейный квест «Погода в доме», в ходе которого гостям предстоит справиться с увлекательными загадками и ребусами, поучаствовать в забавных играх и получить призы, — отметил Алексей Тепляков.
Начало встречи в 18.00. Библиотека № 113 находится по адресу улица Саратовская, дом 1, корпус 2. (мю)
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