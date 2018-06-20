День семьи, любви и верности вблизи Рязанского района отметят квестом

Праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности, состоится в библиотеке № 113, которая находится вблизи Рязанского района, 8 июля.

Как рассказал руководитель сектора по связям с общественностью Централизованной библиотечной системы ЮВАО Алексей Тепляков , вход на мероприятие свободный.

— В этот день в библиотеке состоится семейный квест «Погода в доме», в ходе которого гостям предстоит справиться с увлекательными загадками и ребусами, поучаствовать в забавных играх и получить призы, — отметил Алексей Тепляков.

Начало встречи в 18.00. Библиотека № 113 находится по адресу улица Саратовская, дом 1, корпус 2. (мю)