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Библиотекари Соколиной горы проведут занятия на открытом воздухе
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Библиотекари Соколиной горы проведут занятия на открытом воздухе 

Управа района Соколиная гора 19 июня 2018
Фото: Управа района Соколиная гора
Выездное мероприятие состоится в Измайловском парке.
Сотрудники 84-й библиотеки района Соколиная гора проведут для взрослых москвичей викторины по русской классической литературе, а детям зададут вопросы по сказкам. Специально для любителей настольных игр предусмотрены шашки и шахматы, паззлы и домино. Для тех, кто предпочитает творческий отдых, состоится мастер-класс по аппликации.
Также библиотекари предложат любителям чтения книги, которые в рамках акции по обмену бумажными изданиями можно будет не только полистать на месте, но и забрать в домашнюю коллекцию. При этом все желающие могут взять в парк свои книги, чтобы присоединиться к обмену или оставить их в дар.
Мероприятие начнется 24 июня в полдень.
Адрес: ПКиО «Измайлово», Центральная аллея, библиотека под открытым небом «Летняя читальня».
Фото: предоставлено библиотекой №84.
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