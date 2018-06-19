Библиотекари Соколиной горы проведут занятия на открытом воздухе

Выездное мероприятие состоится в Измайловском парке.

Сотрудники 84-й библиотеки района Соколиная гора проведут для взрослых москвичей викторины по русской классической литературе, а детям зададут вопросы по сказкам. Специально для любителей настольных игр предусмотрены шашки и шахматы, паззлы и домино. Для тех, кто предпочитает творческий отдых, состоится мастер-класс по аппликации.

Также библиотекари предложат любителям чтения книги, которые в рамках акции по обмену бумажными изданиями можно будет не только полистать на месте, но и забрать в домашнюю коллекцию. При этом все желающие могут взять в парк свои книги, чтобы присоединиться к обмену или оставить их в дар.

Мероприятие начнется 24 июня в полдень.

Адрес: ПКиО «Измайлово», Центральная аллея, библиотека под открытым небом «Летняя читальня».

Фото: предоставлено библиотекой №84.