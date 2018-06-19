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Медведев утвердил подрядчика работ по сохранению Новодевичьего монастыря
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Медведев утвердил подрядчика работ по сохранению Новодевичьего монастыря 

РИА Недвижимость 19 июня 2018
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев определил акционерное общество «Межобластное научно-реставрационное художественное управление» в качестве единственного исполнителя работ по сохранению ансамбля Новодевичьего монастыря, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Определить на 2018-2022 годы акционерное общество «Межобластное научно-реставрационное художественное управление» единственным подрядчиком (исполнителем) работ по сохранению объектов особо ценного объекта культурного наследия народов РФ «Ансамбль Новодевичьего монастыря» (город Москва, Новодевичий проезд, дом 1), а также по устранению недостатков по объектам, отреставрированным в предыдущие годы", — говорится в документе.
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