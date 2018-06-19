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Власти Калининграда помогут приобрести жилье 17 многодетным семьям
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Власти Калининграда помогут приобрести жилье 17 многодетным семьям 

АиФ 19 июня 2018
Фото: АиФ
Денежные средства на это в бюджете предусмотрены, сообщила на оперативном совещании начальник управления социальной поддержки населения администрации города Елена Прокопчук.
Как отметила чиновница, на сегодняшний день в 8450 семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, воспитывается 16970 детей.
«В целом в калининградских семьях не наблюдается ухудшения ситуации (переход в социально опасное положение), обстановка стабильная, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, пользуются мерами социальной поддержки в полном объеме. Однако следует отметить, что основными проблемами по-прежнему являются низкий уровень доходов, острая нуждаемость в улучшении жилищных условий, в ряде случаев низкая ответственность родителей за воспитание и содержание несовершеннолетних детей, различные виды зависимостей», — говорится в докладе.
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