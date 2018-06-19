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Мама Медведевой: из всех элементов Жени больше всего люблю дупель
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Мама Медведевой: из всех элементов Жени больше всего люблю дупель 

Чемпионат.com 19 июня 2018
Жанна Медведева, мама российской фигуристки Евгении Медведевой, рассказала о поддержке дочки во время соревнований. Мама фигуристки призналась, что не смотрит выступления Евгении, чтобы спортсменка не нервничала. Также Жанна Медведева назвала любимый элемент в исполнении фигуристки.
«Я давно уже не смотрю выступления Жени. Дочку поддерживаю во время разговора обычным общением. Просто разговариваем, как дела и т.д. Не обсуждаем выступления.
Даже не помню, с какого момента не смотрю выступления Жени. Наверное, с юниорских этапов. Почему не смотрю? Не хочу свои нервы передавать, у нас же есть связь. Иногда вообще сплю во время выступления Жени, если в Азии происходит.
Какой элемент нравится в исполнении Жени? Дупель. Потому что на нём бывают срывы, а когда Женя его делает, я радуюсь», — сказала Жанна Медведева во время «Олимпийского онлайна».
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