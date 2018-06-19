«Проблем нет»: пенсионный фонд Костромской области отчитался о выплатах из маткапитала

По словам Серея Русова, управляющего отделением, регион находится в лидерах по выдаче ежемесячных выплат из средств семейного капитала.

На данный момент 121 жительница Костромской области подала заявление на получение дотаций, это 16,4% от всех обращений за сертификатами на вторых детей, родившихся в 2018 году.

Проблем с выплатой средств нет — деньги перечисляются по принятым положительным решениям еженедельно. Для ускорения процесса принятия решений по поступившим заявлениям и сокращения сроков выплат мы провели большую внутреннюю организационную работу по налаживанию электронного взаимодействия с нашими партнерами, — резюмировал Сергей РУСОВ

РФ В марте 2018 года Кострому посетил Минтруда Максим Топилин . Тогда чиновник включил Костромскую область в число аутсайеров за медленное принятие решений по выплатам из маткапитала. Светлана Вигдорчик, заместитель управляющего местным отделением Пенсионного Фонда, объяснила критику Максима Топилина так:

Мы считаем, что в нашей области каких-то проблем с выплатой средств материнского капитала в общем-то не существует. Топилин сделал объезд регионов и ознакомился с реализацией документов, поэтому вот эти регионы и прозвучали. А не поэтому, что они худшие, лучшие, или еще какие-то.

Напомним: «Демографический пакет» начал действовать с 1 января 2018 года. По нему семьи с двумя детьми, один из которых родился в текущем году, могут рассчитывать на ежемесячные выплаты из маткапитала. Для получения денег родителям нужно обращаться в ПФР.

В целом, за все время существования материнского капитала на территории региона было выдано почти 40 тысяч сертификатов. Около 67% семей израсходовали эти средства на улучшении жилищных условий.