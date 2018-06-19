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Свыше 700 многодетных семей получили землю в Подмосковье
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Свыше 700 многодетных семей получили землю в Подмосковье 

Lenta.ru 19 июня 2018
Фото: Lenta.ru
Свыше 700 многодетных семей в Подмосковье получили земельные участки c начала года, заявил министр имущественных отношений региона Андрей Аверкиев. Его слова приводятся на сайте областного правительства во вторник, 19 июня.
«Наибольшее количество — 100 многодетных семей — обеспечил городской округ Фрязино, в Дмитровском городском округе получили участки 80 многодетных семей, в Раменском районе — 67 семей, в Серпуховском районе — 65 семей, в городском округе Егорьевск — 35 семей», — рассказал Аверкиев.
По его словам, за время действия закона на учет поставили 35,54 тысячи семей, более половины из них уже обеспечены земельными участками.
«Обеспечение многодетных семей земельными наделами — один из приоритетных вопросов Минмособлимущества. Наши специалисты прорабатывают все возможные варианты для охвата максимального количества нуждающихся семей», — подчеркнул министр.
20 апреля сообщалось, что до конца года многодетным семьям Московской области предоставят не менее 2,5 тысяч земельных участков.
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