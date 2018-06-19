Более 700 многодетных семей получили землю в Подмосковье в 2018 году

Муниципальные образования Подмосковья бесплатно предоставляют землю для семей с тремя и более детьми, за пять месяцев года земельные участки получили уже 711 семей, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«С начала года 711 многодетных семей получили земли в собственность. Наибольшее количество — 100 многодетных семей — обеспечил городской округ Фрязино , в Дмитровском городском округе получили участки 80 многодетных семей, в Раменском районе — 67 семей, в Серпуховском районе — 65 семей, в городском округе Егорьевск — 35 семей», — сообщил министр имущественных отношений региона Андрей Аверкиев

По его словам, за время действия закона поставили на учет 35,54 тысячи семей, 22,07 тысячи семей из этого числа уже обеспечены земельными участками. При этом 21 муниципалитет смог обеспечить более 80% поставленных на учет многодетных в своем районе.

Красногорск, Протвино, Электросталь и Серпухов. Муниципалитеты ищут способы пополнения своего земельного фонда, поскольку в каждом районе и городском округе неодинаковые возможности и земельные запасы. Многие муниципалитеты и городские округа приобретают земли на территории соседей. Так сделали Химки Реутов , Королев, Ивантеевка , Ленинский, Подольск

Другие договорились о безвозмездной помощи с «богатыми» землей муниципалитетами. Так, в прошлом году ЗАТО Восход, ЗАТО Звездный городок и ЗАТО Молодежный получили помощь от городских округов Истра и Наро-Фоминск и Щелковского муниципального района.

За время действия закона выделились лидеры, которые на сегодняшний день показали практически полное выполнение плана по обеспечению многодетных семей землей — это Щелковский, Лотошинский и Можайский районы, а также городские округа Шаховская, Луховицы и Ступино.

«Обеспечение многодетных семей земельными наделами — один из приоритетных вопросов Минмособлимущества. Наши специалисты прорабатывают все возможные варианты для охвата максимального количества нуждающихся семей», — сообщил Аверкиев.