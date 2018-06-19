Пермская семья пожертвовала миллион рублей на «чудомобиль» для «Дедморозим»

«Пусть „народный автомобиль“ трудится на здоровье и радость всем детишкам!» — написал глава семьи и подписался именами всех её членов, но попросил остаться неизвестными.

Как пояснил руководитель благотворительного фонда Дмитрий Жебелев , «Дедморозим» уже использует микроавтобус, но полностью расплатиться за него удалось только сейчас. К миллиону рублей, которые внесла пермская семья, добавили свои средства ещё несколько пермских предприятий и организаций.

Также в фонде сообщили, что микроавтобус рассчитан на восемь человек. На нём, например, можно привозить федеральных экспертов-медиков в самые отдаленные детдома Прикамья. Или же можно перевозить сразу несколько детей на колясках. После небольшого переоборудования на микроавтобусе можно будет транспортировать и ребят, которых можно перевозить только лёжа. Кроме того, если снять сиденья, автобус превращается в маленький фургон, который можно наполнить медицинским оборудованием, средствами гигиены и всем прочим жизненно важным для подопечных детей.