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Пермская семья пожертвовала миллион рублей на «чудомобиль» для «Дедморозим»
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Пермская семья пожертвовала миллион рублей на «чудомобиль» для «Дедморозим» 

АиФ Пермь 19 июня 2018
Фото: АиФ Пермь
«Пусть „народный автомобиль“ трудится на здоровье и радость всем детишкам!» — написал глава семьи и подписался именами всех её членов, но попросил остаться неизвестными.
Как пояснил руководитель благотворительного фонда Дмитрий Жебелев, «Дедморозим» уже использует микроавтобус, но полностью расплатиться за него удалось только сейчас. К миллиону рублей, которые внесла пермская семья, добавили свои средства ещё несколько пермских предприятий и организаций.
Также в фонде сообщили, что микроавтобус рассчитан на восемь человек. На нём, например, можно привозить федеральных экспертов-медиков в самые отдаленные детдома Прикамья. Или же можно перевозить сразу несколько детей на колясках. После небольшого переоборудования на микроавтобусе можно будет транспортировать и ребят, которых можно перевозить только лёжа. Кроме того, если снять сиденья, автобус превращается в маленький фургон, который можно наполнить медицинским оборудованием, средствами гигиены и всем прочим жизненно важным для подопечных детей.
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