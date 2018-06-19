Медведев всемогущий: «Я не позволю увольнять людей старших возрастов»

Вокруг пенсионной реформы, которая по факту стартовала 14 июня — в день открытия чемпионата мира по футболу — кипят нешуточные страсти. Несмотря на то, что центральные каналы ТВ пытаются подать предстоящие изменения, как выгодные населению, в обществе ужесточается критика объявленных Медведевым шагов. Судя по всему, народ наконец-то понял, что власти самым наглым образом лезут в их карман.

Особое раздражение вызывает факт, что столь важным и деликатным реформированием занимаются получающие сказочные зарплаты люди, которые, за какое бы дело ни взялись, ничего нормально сделать не могут.

Чего стоит кошмар ОСАГО. Коммунальные платежи в разы превышают себестоимости предоставленных услуг. Сироты десятилетиями не могут получить положенное им по закону жилье. О неэффективности системы капремонта не говорит только ленивый. Импортозамещение провалилось: дошло до того, что исконно русский набор для борща везут из Израиля Египта . И это далеко не полный перечень дисфункциональных решений кабмина Медведева.

С одной стороны, вроде бы понятен посыл правительства о растущем, как снежный ком, дефиците Пенсионного фонда. С другой — невольно встает вопрос: а что, собственно, сделали эти «вечные чиновники» для того, чтобы стали возможны объявленные ими преобразования. По большому счету, они только усугубили ситуацию на рынке труда, когда в 2008 году уничтожили тарифную сетку и отдали распределение зарплат на усмотрение руководителей. Напомним, президентом тогда был Медведев.

Именно поэтому штатные правительственные пропагандисты уже не сумеют переломить негативный настрой общества. Дело даже не в том, что пожилые граждане хотят получать пенсию раньше, чем в других странах, а в жуткой несправедливости, когда к людям относятся как к третьему сорту. Работники 55+ ждут-не дождутся, когда наконец-то появится свет в конце туннеля.

Вот что рассказывают те, кто еще вчера мог рассчитывать на скорый выход на пенсию. Безусловно, речь идет о типичных ситуациях.

«Начальника назначили сверху. Первым делом он принял на работу молодых девушек и назначил им большую зарплату за то, что они иногда остаются у него в кабинете с роскошным диваном и будуаром с душем. Сотрудников 50+, которые критически на это смотрели, уволили, а их работу переложили на других. Писали жалобы, но сами девушки не против такого положения вещей и даже возмутились, что их оболгали. А что им остается делать — работы нет нигде».

«Я на предприятии уже 20 лет работаю, делаю работу за двоих, так как протеже начальника бездельничает и постоянно прогуливает. Зарплата у нас совершенно несправедливая, так как в рамках нашего коллектива нет системы сдержек и противовесов. Однако на начальника молятся, ведь для нас — он царь и бог. Свои же стучат шефу, если за его спиной идут разговоры о нечестной оплате труда».

«Уволили, как будто вышвырнули котенка на улицу! После 30 лет стажа даже объяснятся не стали, просто сказали, «мы вынуждены с вами расстаться». Никто не заступился, только опустили глаза, когда уходил. На бирже труда предлагают только тяжелые работы со смешными зарплатами. А у меня уже здоровья нет».

Между тем, премьер-министр Медведев утверждает: «У нас уже сейчас рекордно низкая безработица, в среднесрочной перспективе мы и вовсе можем столкнуться с ситуацией, когда нам будет не хватать трудовых ресурсов. Да что скрывать, в ряде регионов их уже не хватает…».

Понятно, что премьер-министр намекает на мобильное трудоустройство, например, на предприятиях Дальнего Востока. Кроме того, глава кабмина говорит и о диспропорции трудовых ресурсов, когда, к примеру, юристов хоть пруд пруди, а вот рабочих профессий где-нибудь в Тьмутаракане и впрямь не хватает. Ему вторит министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин : «Где-то около 10 лет у нас будет недостаток трудовых ресурсов».

Однако, не сам ли Медведев виноват в этом? Ведь он не со вчерашнего дня сидит в своем кресле. По сути, премьер-министр расписался в том, что с планированием подготовки кадров у него дела обстоят совсем плохо.

Да и кто поедет к черту на кулички за смешную зарплату, чтобы условный Дерипаска получил очередной миллиард? Напротив, все больше людей бросают районы, где добываются и перерабатываются полезные ископаемые. В погоне за сверхприбылью олигархи плевать хотели на экологию.

А еще глава кабмина заявил: «Мы должны предпринять все усилия, чтобы устранить любые ограничения при приеме на работу людей, уже достигших определенного возраста, чего люди наши уже давно требуют. Я поручаю Роструду особенно внимательно следить за этими процессами, если граждане хотят работать, они должны работать, тем более, что доход от такой работы всегда выше пенсии, и нам необходимо обеспечить людям в нашей стране такую возможность».

Медведев — кто? Всемогущий? Он вместе Голиковой и Топилиным будет контролировать каждый случай отказа соискателям 45+ в найме на работу или хуже того — увольнения тех, кому за 55? В либеральной системе трудоустройства — это просто невозможно. Всегда можно найти тысячу причин, чтобы указать человеку на дверь и одновременно соблюсти формальности.

За прошедшие десять лет с начала перехода на либеральную систему оплаты труда так и не созданы реально независимые профсоюзы, которые не только должны заключать от имени работников коллективные договоры с работодателями, но и иметь право вето на приказы по увольнению. В стране отсутствует минимальная правовая защита людей, выгнанных с работы по прихоти начальников.

Не секрет, что российская система трудовых отношений во многом скопирована с Америки, которая, к слову, стала проигрывать конкуренцию странам ЕС . В частности, во Франции наблюдается более высокое качество рабочей силы, чем в Штатах. При этом в Пятой республике более 90% работников охвачены коллективными договорами, гарантирующими защиту от всевластия работодателей.

Нет во Франции и русского или американского зарплатного неравенства. К слову, директор школы там зарабатывает на четверть больше обычного учителя, а ректор имеет такую же з/п, как профессор. Аналогичная картина наблюдается и в большинстве коммерческих компаний. Ни кому в голову не придет уволить сотрудника просто так — по причине личной неприязни. Профсоюз всегда стоит на страже интересов работников, так что начальнику придется доказать, что в трудовом споре именно он прав. Но что поучительно: минимальная заработная плата во Франции на 50% выше, чем федеральный минимум заработной платы в США

Таким образом, прежде чем начинать пенсионную реформу правительству Медведева следовало бы нормализовать трудовые отношения. Иначе, социальный мир в нашей стране может оказаться под угрозой. И виной тому будут «реформаторы», которые ставят телегу впереди лошади. Впрочем, что еще можно ожидать от этого правительства.

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