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Турецкая Анталья рассчитывает принять до 5 млн российских туристов в 2018 г.
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Турецкая Анталья рассчитывает принять до 5 млн российских туристов в 2018 г. 

Агентство «Москва» 19 июня 2018
Фото: Вестник Кавказа
Турецкая Анталья рассчитывает принять до 5 млн российских туристов в 2018 г. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
«По сообщению администрации Антальи, в июне курорт обновил свой исторический рекорд по иностранному турпотоку, превзойдя показатели самого успешного для турецкого туризма 2014 г. С 1 января по 14 июня 2018 г. Анталью посетило 3,787 млн зарубежных гостей, что на 44% больше, чем было в 2017 г. Этот успех в Анталье связывают с продолжающимся ростом турпотока из России и постепенным возвращением туристов из европейских стран. За весь прошлый год на турецком курорте побывало 3,8 млн наших соотечественников. В этом году в Анталье надеются, что показатель по российскому рынку составит от 4,5 до 5 млн человек», — рассказали в АТОР.
По данным ассоциации, в общей сложности курорт рассчитывает принять от 12 до 14 млн отдыхающих из-за рубежа (в 2017 г. в Анталью приехали 10,5 млн иностранцев).
Ранее сообщалось, что в январе-мае текущего года в Анталье отдохнули 1 млн россиян.
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