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208 миллионов рублей получит Красноярский край на телеком для Универсиады
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208 миллионов рублей получит Красноярский край на телеком для Универсиады 

АиФ Красноярск 19 июня 2018
Фото: АиФ Красноярск
0,2 млрд рублей потратят на развитие телекоммуникационных систем, которые будут использоваться для подготовки и проведения Универсиады-2019. Соответствующее распоряжение правительства от 15 июня подписал премьер Дмитрий Медведев.
Средства в виде субсидий региональному бюджету выделят уже в этом году.
«Выделить министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в 2018 году из резервного фонда правительства бюджетные ассигнования в размере 208 млн рублей на предоставление субсидии бюджету Красноярского края на софинансирование мероприятий по созданию информационно-коммуникационных и телекоммуникационных систем для подготовки и проведения Универсиады», — указано в документе.
Средства пойдут на покупку необходимого оборудования, монтаж, на техническую поддержку программно-аппаратного комплекса «Контроль и управление физическим доступом», а также на «услуги спортивного хронометража для подготовки и проведения Универсиады», — говорится в распоряжении.
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