208 миллионов рублей получит Красноярский край на телеком для Универсиады

0,2 млрд рублей потратят на развитие телекоммуникационных систем, которые будут использоваться для подготовки и проведения Универсиады-2019. Соответствующее распоряжение правительства от 15 июня подписал премьер Дмитрий Медведев

Средства в виде субсидий региональному бюджету выделят уже в этом году.

«Выделить министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в 2018 году из резервного фонда правительства бюджетные ассигнования в размере 208 млн рублей на предоставление субсидии бюджету Красноярского края на софинансирование мероприятий по созданию информационно-коммуникационных и телекоммуникационных систем для подготовки и проведения Универсиады», — указано в документе.

Средства пойдут на покупку необходимого оборудования, монтаж, на техническую поддержку программно-аппаратного комплекса «Контроль и управление физическим доступом», а также на «услуги спортивного хронометража для подготовки и проведения Универсиады», — говорится в распоряжении.