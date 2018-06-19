Правительство изменило систему распределения субсидий авиаперевозчикам востребованных направлений

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, изменяющее срок, после которого можно перераспределять неиспользованный остаток бюджетных средств на субсидирование авиаперевозок популярных направлений. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Поправки разрешают перераспределять средства с 1 июня 2018 года (ранее это можно было сделать после 1 сентября). По мнению правительства, это позволит направить бюджетные средства, не использованные на невостребованных маршрутах, на более популярные направления.

«В целях своевременного перенаправления невостребованных бюджетных средств на субсидирование перевозок по маршрутам, которые пользуются повышенным спросом в период летних отпусков, подписанным постановлением в правила внесено изменение, позволяющее перераспределять неиспользованный остаток бюджетных ассигнований после 1 июня текущего года», — сказано в постановлении.