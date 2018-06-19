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Молодежь Ханты-Мансийска расскажет об интересах и проблемах
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Молодежь Ханты-Мансийска расскажет об интересах и проблемах 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 19 июня 2018
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
Шестеро молодых хантымансийцев внесут предложения в первый доклад о положении дел молодежи в Югре.
На прошедшем выездном заседании Молодежного парламента при Думе автономного округа в городе Сургуте было принято решение о формировании рабочей группы по подготовке такого документа. Предполагается, что в докладе будет отражена карта интересов, потребностей и проблем молодежи в разрезе муниципальных образований автономного округа. Презентовать доклад планируется осенью этого года на съезде молодых парламентариев Югры.
Интересы молодежи окружной столицы представят: Кирилл Медведев, Антон Тимошенко, Екатерина Денисова, Анна Колычева, Иван Лаптев, Дмитрий Куликов.
Всего состав рабочей группы вошли 18 молодых парламентариев -, представители 10 муниципальных образований — Ханты-Мансийск, Радужный, Нефтеюганск, Когалым, Нягань, Сургут, Сургутский, Белоярский, Березовский, Кондинский районы.
«Мы не ограничиваем состав рабочей группы молодыми парламентариями. Наоборот, мы открыто приглашаем молодежные общественные организации, студенческие сообщества, молодых активистов — всех неравнодушных югорчан в возрасте от 14 до 35 лет присоединится к этой деятельности, внести свой вклад в подготовку документа. Проведение первого заседания рабочей группы намечено на начало июля», — сообщил заместитель председателя Молодежного парламента, руководитель рабочей группы Кирилл Медведев.
Контактную информацию вы можете найти на сайте Думы округа http://dumahmao.ru/publicyouthchamber/news/, также можно обратиться в рабочую группу по телефону (3467) 300-317
Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска: последние новости
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