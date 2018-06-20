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О новом в использовании маткапитала расскажут в пресс-центре «АиФ-Иркутск»
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О новом в использовании маткапитала расскажут в пресс-центре «АиФ-Иркутск» 

АиФ Иркутск 13 часов назад
Фото: АиФ Иркутск
В четверг, 21 июня в 14.00 в пресс-центре «АиФ в Восточной Сибири» (ул. 5-й Армии, 29, офис 411) состоится пресс-конференция на тему «Материнский капитал. Получение сертификата в электронном виде. Новые возможности использования МСК при направлении средств на погашение ипотеки. Ежемесячные денежные выплаты из средств МСК».
В пресс-конференции примут участие заместитель управляющего Отделением ПФР по Иркутской области Ирина Сергеевна Близнец и начальник отдела социальных выплат Отделения ПФР по Иркутской области Юлия Владимировна Шаталова.
Напомним, тарифы ЖКХ повысятся в Приангарье с 1 июля.
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