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Представители 18 стран приехали на форум «Книга. Культура. Образование. Инновации» в Крым
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Представители 18 стран приехали на форум «Книга. Культура. Образование. Инновации» в Крым 

ТАСС 8 часов назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Представители из 18 стран мира, а всего более тысячи человек, участвуют в IV Международном профессиональном форуме «Книга. Культура. Образование. Инновации», который открыл свою работу в понедельник в крымском городе Судак.
"Количество стран — участниц форума — 18. Зарубежные коллеги приехали из Республики Абхазии, Беларуси, Болгарии, Великобритании, Германии, Казахстана, Канады, Латвии, Молдовы, Нидерландов, США, Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии. Всего участников Форума — более 1100 человек", — сообщили ТАСС в пресс-центре форума.
Организатор форума, гендиректор Государственной публичной научно-технической библиотеки России Яков Шрайберг отметил важность обмена опытом между библиотекарями всего мира. «Стратегия развития современной библиотеки сегодня должна быть направлена на постоянное совершенствование деятельности, прежде всего, учитывая передовой опыт ведущих библиотек и информационных центров мира», — цитирует его слова пресс-центр.
По словам Шрайберга, появление и активное использование новых носителей информации, средств коммуникации дает библиотекарям широкие возможности поддерживать библиотеку как необходимую обществу ячейку информационного общества.
В рамках деловой программы IV Форума, который завершит свою работу 22 июня, его участники обсудят, в частности, трансформации учреждений науки, культуры и образования в условиях динамично меняющегося информационного поля, налаживание международного сотрудничества в библиотечно-информационной и образовательной среде и другие вопросы.
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