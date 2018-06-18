Политолог назвал пенсионный маневр стресс-тестом для правительства

«Что делать людям, которые физически здоровы, крепки, но у них уже нет карьерных перспектив, потому что на должности двигают людей 1970-го года рождения и моложе?», — говорит президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко . По его мнению, вытеснять людей пятьдесят плюс из управленческого поля за счет привлечения молодых может быть опасно.

Власти пошли сейчас на повышение пенсионного возраста, потому что настал удобный момент, считает президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

«Выборы президента только прошли. До выборов в Госдуму еще далеко. Так что, больших социальных рисков для власти нет. Отсутствие в ближайшее время больших федеральных кампаний, высокие рейтинги президента и относительно высокие рейтинги премьер-министра и партии власти позволяют на это идти», — говорит политолог.

По его мнению, правительство Дмитрия Медведева как раз и задумывалось как правительство непопулярных реформ. «Дальше уже вопрос, как оно пройдет этот стресс-тест. Или правительство, реализовав эту программу, будет вынуждено уйти, или сможет объяснить населению, что это делается ради его же блага», — говорит Минченко.

В любом случае пенсионная реформа в стране назрела, и она несомненно нужна. « Россия в ближайшие десять лет — страна со стремительно стареющим населением. Соответственно, с этим надо что-то делать, потому что нагрузка на каждого работающего будет только возрастать», — говорит политолог.

Однако принципиально важно, по его мнению, чтобы реформа сопровождалась общественным обсуждением всех плюсов и минусов. «А не так, что просто сказали: мы где-то там решили и всё, выполняйте. Такая позиция не очень правильная. Тем более, что и президент говорит, что мы не можем принимать какие-то значимые решения без широкого общественного обсуждения», — считает Минченко.

Политолог также озабочен проблемой возрастной дискриминации, которую властям необходимо будет решать. «Нам сейчас много рассказывают о том, что молодым надо дать дорогу, продвигать их на руководящие должности. Но вообще-то самой массовой электорально значимой категорией становятся, с одной стороны, пенсионеры, с другой — люди возраста пятьдесят плюс. Что у власти есть для этих людей, которые реально сталкиваются с возрастной дискриминацией? Попробуйте найти работу, когда ваш возраст пятьдесят плюс. Что делать людям, которые физически здоровы, крепки, но у них уже нет карьерных перспектив, потому что на должности двигают людей с 1970-го года рождения и моложе?», — говорит президент холдинга «Минченко консалтинг».

Логика вытеснения людей пятьдесят плюс из управленческого поля за счет привлечения молодых не является правильной,

считает собеседник. В пример он приводит поражение Саакашвили в Грузии : «Ставка на тридцатилетних управленческих гениев привела к тому, что он потерял более старшие поколения».

Накануне премьер Дмитрий Медведев рассказал, что увеличение пенсионного возраста позволит индексировать пенсии почти на 1000 рублей в год, тогда как в последние годы пенсии росли лишь на 400-500 рублей.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, какие именно изменения ждут пенсионеров. В четверг Медведев заявил, что кабмин предлагает поднять возраст выхода на пенсию в России до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин. Реформа по повышению пенсионного возраста будет поэтапной и начнется с 2019 года.

При этом правительство предлагает предоставить возможность гражданам, имеющим стаж 45 лет, выйти на пенсию на два года раньше. Также правительство сохранит льготы пенсий для работающих на вредных производствах, инвалидов первой группы, инвалидов детства и ряда других.