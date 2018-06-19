Библиотеку № 95 из Новогиреева представили на венецианском биенале

Недавно новогиреевская библиотека прошла трансформацию в рамках программы преобразования и модернизации библиотек «Точки роста» и стала первой «Библиотекой дизайна» в Москве

Заместитель главы Департамента культуры Москвы Владимир Филиппов и генеральный директор библиотек Восточного округа Москвы Олег Жадёнов представили в Венеции

библиотеку № 95 в качестве экспоната архитектурного фестиваля и фестиваля дизайна.

Библиотека в спальном районе Москвы, пройдя модернизацию, стала настоящим культурным центром: здесь можно читать и слушать лекции, есть кафе и детский игровой уголок.

А главное — читальный зал библиотеки представляет собой свободное творческое пространство, впечатляющее и располагающее к полету фантазии и созиданию.

Поэтому на биенале в Венеции, посвященном архитектуре и дизайну, была представлена именно библиотека № 95 на Полимерной улице. Конечно, никто не перевозил в Венецию библиотеку физически — дизайн и обстановка залов были воссозданы декораторами. Адрес библиотеки № 95: Полимерная улица, 7, строение 2.

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