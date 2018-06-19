Ещё
Библиотечная поляна ждёт своих читателей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Библиотечная поляна ждёт своих читателей 

Управа района Вешняки 19 июня 2018
Фото: Управа района Вешняки
В Вешняках вновь заработал проект «Библиотечная поляна». Целью этой интересной акции является повышение уровня доступности учреждений культуры для жителей.
Утомлённые городским солнцем москвичи могут отдохнуть на поляне, а заодно принять участие в различных конкурсах и приобрести новые знания.
Главный библиотекарь библиотеки № 90 им. А. С. Неверова Татьяна Чибадина рассказала, что «Библиополяна» превратилась уже в ежегодную акцию, к которой привыкли многие вешняковцы и с удовольствием принимают в ней участие. Сотрудники учреждения выходят в скверик перед библиотекой, чтобы пообщаться с читателями. Они знакомят жителей с ассортиментом книг, которые они могут здесь прочесть, сообщают о новинках, предлагают буклеты о библиотеке. А всех, кто ещё не записался, зовут в ряды читателей.
В честь проходящего сейчас в нашей стране Чемпионата мира по футболу библиотека устроила конкурс рисунка «Солнце, лето и… футбол». В нём могут принять участие дети и взрослые, а в подарок они получают книги.
«Библиополяна» приглашает к себе вешняковцев каждый четверг с 12:00 до 15:00 по адресу: ул. Молдагуловой, д. 3Б. Акция отменяется в случае сильного дождя.
Управа района Вешняки: последние новости
Вешняковцы прочтут стихи о России Телефоны Пенсионного фонда временно не работают В МосГУ подвели итоги конкурса «Экология моими глазами»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кикабидзе предрек крах России799
Трагически погиб российский ведущий94
Склонившие китаянку к оргии аргентинцы оказались армянами169
Матвиенко жестко выступила по пенсионной реформе1915
Захарова ответила США по Донбассу77
Видео
04:51
Медведев провел совещание по пенсионной реформе
Политика
03:31
Аманти и Казаченко сделали заявление
Шоу-бизнес
04:27
Кудрин поразил масштабом выявленных нарушений
Экономика
01:32
Киев задумал нацелить американские Patriot на РФ
Украина Армия
11:50
Жена Киселева объяснила выгоду пенсионной реформы
Личный счет
03:11
Россиянам раскрыли дальнейшую судьбу цен на топливо
Личный счет
04:06
Матвиенко жестко выступила по пенсионной реформе
Экономика
00:45
С карты Украины исчезнут две области
Украина В мире
03:11
Крым ждет новая важная стройка
Общество
00:19
«М. Видео» откажется от бренда Media Markt
Компании Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение