Библиотечная поляна ждёт своих читателей

В Вешняках вновь заработал проект «Библиотечная поляна». Целью этой интересной акции является повышение уровня доступности учреждений культуры для жителей.

Утомлённые городским солнцем москвичи могут отдохнуть на поляне, а заодно принять участие в различных конкурсах и приобрести новые знания.

Главный библиотекарь библиотеки № 90 им. А. С. Неверова Татьяна Чибадина рассказала, что «Библиополяна» превратилась уже в ежегодную акцию, к которой привыкли многие вешняковцы и с удовольствием принимают в ней участие. Сотрудники учреждения выходят в скверик перед библиотекой, чтобы пообщаться с читателями. Они знакомят жителей с ассортиментом книг, которые они могут здесь прочесть, сообщают о новинках, предлагают буклеты о библиотеке. А всех, кто ещё не записался, зовут в ряды читателей.

В честь проходящего сейчас в нашей стране Чемпионата мира по футболу библиотека устроила конкурс рисунка «Солнце, лето и… футбол». В нём могут принять участие дети и взрослые, а в подарок они получают книги.

«Библиополяна» приглашает к себе вешняковцев каждый четверг с 12:00 до 15:00 по адресу: ул. Молдагуловой, д. 3Б. Акция отменяется в случае сильного дождя.