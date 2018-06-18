В библиотеке на 1-й Новокузьминской поговорили о змеях

Беседа о ядовитых змеях, которых можно встретить на природе, состоялась в библиотеке № 104, находящейся на 1-й Новокузьминской улице в Рязанском районе.

Об этом рассказала библиотекарь Анастасия Лунева.

— Дети узнали о том, какие бывают змеи, как распознать ядовитую змею и как вести себя при таком «знакомстве». На мастер-классе «Осторожно, змеи!» мы все вместе изобразили красивую дружелюбную змею, — добавила Анастасия Лунева.

Напомним, что библиотека № 104 расположена по адресу улица 1-я Новокузьминская, дом 16, корпус 2. (мю)