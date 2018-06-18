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В библиотеке на 1-й Новокузьминской поговорили о змеях
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В библиотеке на 1-й Новокузьминской поговорили о змеях 

Управа Рязанского района 6 часов назад
Фото: Управа Рязанского района
Беседа о ядовитых змеях, которых можно встретить на природе, состоялась в библиотеке № 104, находящейся на 1-й Новокузьминской улице в Рязанском районе.
Об этом рассказала библиотекарь Анастасия Лунева.
— Дети узнали о том, какие бывают змеи, как распознать ядовитую змею и как вести себя при таком «знакомстве». На мастер-классе «Осторожно, змеи!» мы все вместе изобразили красивую дружелюбную змею, — добавила Анастасия Лунева.
Напомним, что библиотека № 104 расположена по адресу улица 1-я Новокузьминская, дом 16, корпус 2. (мю)
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