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Военнослужащие авиабазы Кант поздравили главу многодетной семьи с Международным днем отца
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Военнослужащие авиабазы Кант поздравили главу многодетной семьи с Международным днем отца 

ТК «Звезда» 9 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Летчики подготовили подарок, а также вручили поздравительную открытку от командования и личного состава авиабазы.
Военнослужащие авиабазы Кант в Киргизии поздравили главу многодетной семьи Рашида Абдрахманова с Международным днем отца.
В семье Рашида шестеро детей. Младшему ребенку — полтора года, старшему — шестнадцать лет. Летчики подготовили подарок, а также вручили поздравительную открытку от командования и личного состава авиабазы.
Помощник командира базы по работе с верующими военнослужащими иерей Евгений Циклаури пожелал Рашиду благополучия и долгих лет в кругу семьи.
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