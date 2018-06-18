Военнослужащие авиабазы Кант поздравили главу многодетной семьи с Международным днем отца

Летчики подготовили подарок, а также вручили поздравительную открытку от командования и личного состава авиабазы.

Военнослужащие авиабазы Кант в Киргизии поздравили главу многодетной семьи Рашида Абдрахманова с Международным днем отца.

В семье Рашида шестеро детей. Младшему ребенку — полтора года, старшему — шестнадцать лет. Летчики подготовили подарок, а также вручили поздравительную открытку от командования и личного состава авиабазы.

Помощник командира базы по работе с верующими военнослужащими иерей Евгений Циклаури пожелал Рашиду благополучия и долгих лет в кругу семьи.