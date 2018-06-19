Воронежские чиновники предложили сделать выплаты на первенца более массовыми 

Сейчас на пособие претендуют только семьи с низким доходом. Чиновники областного департамента соцзащиты направили в Минтруд несколько предложений по корректировке отбора семей для получения ими ежемесячной выплаты, сообщила руководитель департамента Ольга Сергеева на совещании в облправительстве в понедельник, 18 июня. Сейчас на пособие претендуют только родители с низким доходом, но, по мнению воронежских чиновников, выплаты на первенца можно сделать более массовыми. Ежемесячное пособие при рождении или усыновлении первого ребёнка начали выплачивать с 1 января 2018 года. И первые показали невысокую активность семей: с января по май органами ЗАГС области зарегистрировано 3826 первых рождений. Но за выплатой обратились 1007 человек, или 26,3%. Чтобы увеличить число семей, которые могут претендовать на выплаты, чиновники облдепартамента соцзащиты предложило Минтруду: при расчёте среднедушевого дохода семьи не учитывать единовременное пособие при рождении ребёнка, иные выплаты, носящие разовый характер, суммы уплаченных членами семьи алиментов; рассчитывать среднедушевой доход семьи исходя из суммы доходов членов семьи за последние три месяца, предшествующих месяцу подачи заявления о назначении ежемесячной выплаты (а не за 12 месяцев). СправкаНа ежемесячные выплаты после рождения первенца могут претендовать семьи, среднедушевой доход которой не превышает 1,5-кратную величину регионального прожиточного минимума. В Воронежской области он составляет 13 938 рублей. Ежемесячная выплата равна региональному прожиточному минимуму для детей за II квартал года, предшествующего году обращения за ее назначением, и составляет в 2018 году 8 428 рублей. Чтобы получать выплаты, необходимо обратиться в орган соцзащиты или МФЦ. Памятка для получения выплаты и список телефонов «горячей линии» органов соцзащиты вручаются вместе со свидетельством о рождении первенца при выписке из родильных отделений, при обращении в территориальные органы ЗАГС для регистрации рождения или усыновления ребёнка, при обращении в муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, при обращении в МФЦ. Выплата назначается на 1 год, затем требуется подать новое заявление до достижения ребёнком возраста полутора лет. Екатерина Трещикова