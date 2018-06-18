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Танец пресс-секретаря Медведева на свадьбе дочери миллиардера попал на видео
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Танец пресс-секретаря Медведева на свадьбе дочери миллиардера попал на видео 

Деловая газета «Взгляд» 6 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В сети появилось видео, на котором пресс-секретарь российского премьера Дмитрия Медведева Наталья Тимакова танцует лезгинку на свадьбе дочери миллиардера Александра Чигиринского.
Видео танцующей под лезгинку Тимаковой опубликовал Telegram-канал Super.
Также сообщается, что пресс-секретарь Медведева сидела за одним столом со своим мужем Александром Будбергом, экс-главой департамента культуры Москвы Сергеем Капковым и его супругой-фотомоделью Софьей, а также с супругой бизнесмена Олега Дерипаски Полиной.
В воскресенье дочь бизнесмена Чигиринского вышла замуж за сына бывшего замгубернатора Архангельской области Александра Мирелли — Мориса. Ведущими свадьбы выступили Максим Галкин и Николай Басков. На торжествах выступали известные музыканты — Ани Лорак, Григорий Лепс, Сергей Шнуров, Валерий Меладзе, Олег Газманов и другие артисты.
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