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Спортивно-игровые мероприятия к чемпионату мира по футболу стартовали в библиотеке на шоссе Энтузиастов
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Спортивно-игровые мероприятия к чемпионату мира по футболу стартовали в библиотеке на шоссе Энтузиастов 

Управа района Лефортово 10 часов назад
Фото: Управа района Лефортово
В библиотеке № 119, которая расположена на шоссе Энтузиастов, стартовала серия мероприятий, приуроченных к стартовавшему в России чемпионату мира по футболу. Об этом рассказал руководитель сектора по связям с общественностью Централизованной библиотечной системы ЮВАО Алексей Тепляков.
— На целый месяц Москва и другие города России стали центрами новой планеты, имя которой — Футбол! Библиотека № 119 не стоит в стороне от ярких событий. В учреждении стартовали спортивно-игровые мероприятия для маленьких любителей спорта. У нас также есть большой выбор книг по истории футбола и других видов спорта — сообщил Тепляков.
Напомним, что библиотека расположена по адресу: шоссе Энтузиастов, дом 20.
(ап)
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