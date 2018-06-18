На улице Куусинена провели литературный квест

В детской библиотеке № 43 (Культурном центре им. В. Драгунского) прошел третий литературный квест «Лето» из цикла «Времена года». Об этом сообщила директор КЦ Татьяна Денисова.

— Игра — поиск и путешествие по мотивам авторских «летних» сказок В. Бианки, В. Медведева и О. Секоры позволили юным читателям посоревноваться в знаниях и открыть для себя много интересного, — отметила Денисова. — Ребята отвечали на вопросы по сказкам, дружно собирали сказочную «башню-муравейник», проявляли ловкость и смекалку при выполнении различных заданий.

Напомним, библиотека № 43 расположена на улице Куусинена, д. 17, корп. 2.

(ап)