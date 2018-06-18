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На улице Куусинена провели литературный квест
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На улице Куусинена провели литературный квест 

Управа района Хорошевский города Москвы 10 часов назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
В детской библиотеке № 43 (Культурном центре им. В. Драгунского) прошел третий литературный квест «Лето» из цикла «Времена года». Об этом сообщила директор КЦ Татьяна Денисова.
— Игра — поиск и путешествие по мотивам авторских «летних» сказок В. Бианки, В. Медведева и О. Секоры позволили юным читателям посоревноваться в знаниях и открыть для себя много интересного, — отметила Денисова. — Ребята отвечали на вопросы по сказкам, дружно собирали сказочную «башню-муравейник», проявляли ловкость и смекалку при выполнении различных заданий.
Напомним, библиотека № 43 расположена на улице Куусинена, д. 17, корп. 2.
(ап)
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