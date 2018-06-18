Ещё
Медведев считает приоритетное финансирование нацпроектов необходимым
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведев считает приоритетное финансирование нацпроектов необходимым 

РИА Новости 10 часов назад
Фото: РИА Новости
ГОРКИ, 18 июн — РИА Новости. Финансирование нацпроектов должно быть приоритетным, нужно синхронизировать проектную работу по ним с бюджетным циклом, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Глава правительства добавил, что власти вырабатывают показатели нацпроектов, определяют результаты, которые должны быть достигнуты, контрольные точки по их достижению.
"Все это нужно сделать так, чтобы это было понятно людям — будь то строительство жилья или обустройство городской среды, или малого бизнеса, или здравоохранения", — отметил премьер.
"Нацпроекты должны финансироваться приоритетно… потому что это и есть приоритеты, то есть в первую очередь. Чтобы обеспечить эту задачу, всю проектную деятельность нужно синхронизировать с бюджетным циклом. Мы только что с коллегами на эту тему на совещании с участием вице-премьеров говорили", — сообщил Медведев.
Последние новости
"Это к войне": куда исчезли российские миллиарды В Минтруде рассказали, кого затронет повышение пенсий в 2019 году Почему Европа вынуждена снять арест с активов "Газпрома"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова рассказала, как Запад обманул Россию17
Греф прояснил ситуацию с контролем платежей россиян170
Уникальное астрономическое явление: такого не было 200 лет5
«Порошенко примеряет на себя судьбу Януковича»21
Стало известно, когда остановится работа Интернета7
Видео
00:59
К концу недели в Москву придет похолодание
Новости Москвы Общество
11:47
Греф прояснил ситуацию с контролем платежей россиян
Личный счет
01:21
Желтый уровень опасности объявили в столице
Общество Новости Москвы
02:51
Появились подробности о состоянии Кобзона
Шоу-бизнес Другое
27:12
Над Россией нависла трудовая угроза
Экономика
03:07
Кобзону стало хуже
Шоу-бизнес
03:13
Белоруссия обратилась с предложением к России
В мире
00:49
Наступает «время Яровой»
Интернет Статьи
05:22
ЕС определился с санкциями по Крыму
Экономика В мире
59:02
Украина может потерять новые территории
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение