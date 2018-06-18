Медведев о пенсиях: Рассчитываю, что закон рассмотрят в весеннюю сессию

«Мы с вами понимаем, что законопроекты сложные, естественно, вызывают разную реакцию, в Государственной думе будет тоже широкое обсуждение», — подчеркнул глава правительства на совещании со своими заместителями.

Медведев потребовал, чтобы при дальнейшей работе над законопроектами было налажено плотное взаимодействие между нижней палатой парламента и правительством: «Все профильные министры, вице-премьеры должны активно взаимодействовать с коллегами из парламента, проводить консультации, разъяснять позицию правительства по этим вопросам, исходя из того, что основная цель этих изменений заключается, прежде всего, в том, чтобы повысить пенсии и соответствующим образом реформировать пенсионную систему».