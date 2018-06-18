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Медведев о пенсиях: Рассчитываю, что закон рассмотрят в весеннюю сессию
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Медведев о пенсиях: Рассчитываю, что закон рассмотрят в весеннюю сессию 

Российская Газета 11 часов назад
Фото: Российская Газета
«Мы с вами понимаем, что законопроекты сложные, естественно, вызывают разную реакцию, в Государственной думе будет тоже широкое обсуждение», — подчеркнул глава правительства на совещании со своими заместителями.
Медведев потребовал, чтобы при дальнейшей работе над законопроектами было налажено плотное взаимодействие между нижней палатой парламента и правительством: «Все профильные министры, вице-премьеры должны активно взаимодействовать с коллегами из парламента, проводить консультации, разъяснять позицию правительства по этим вопросам, исходя из того, что основная цель этих изменений заключается, прежде всего, в том, чтобы повысить пенсии и соответствующим образом реформировать пенсионную систему».
Организацией взаимодействия займется вице-премьер, глава аппарата правительства Константин Чуйченко.
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