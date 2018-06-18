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В одной из библиотек Выхина-Жулебина поговорили про социальные сети
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В одной из библиотек Выхина-Жулебина поговорили про социальные сети 

Управа района Выхино-Жулебино 11 часов назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В пятницу, 15 июня, сотрудники районной библиотеки № 111 на Рязанском проспекте, дом 95, корпус 2 подготовили и провели для детей «Московской смены» филиала «Выхино» беседу о том, нужны ли нам социальные сети, о пользе и вреде компьютерных игр. Об этом рассказал представитель культурного учреждения.
— Ребята узнали много полезной для себя информации. Кроме того, мы поговорили о культуре общения, ответили на вопросы викторины, послушали живую музыку и, как обычно, поиграли, — заявил сотрудник библиотеки.
По его словам, встреча оказалась очень познавательной для участников. (вт)
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